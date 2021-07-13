مصر للطيران تنظم اليوم 70 رحلة دولية تقل 5732 راكبا إلى دول مختلفة

كتب أحمد مصطفى

يغادر مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 5732 راكبا فى طريقهم إلى عدة وجهات على متن 70رحلة دولية تابعة لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تنظم اليوم، 70 رحلة جوية بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، إسطنبو ل، جنيف، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5732 راكبا .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.