اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة غرقا بنهر النيل في منشاة القناطر بالجيزة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:17 م
مصرع طفلة غرقا بنهر النيل في منشاة القناطر بالجيزة غرق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات للغرق بنهر النيل في منشاة القناطر بالجيزة، حيث اختل توازنها وسقطت بالمياه، وتم انتشال جثتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا يفيد غرق طفلة بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختل توازنها وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها.

تم انتشال جثتها بواسطة عدد من المواطنين، وحرر المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


غرق طفلة

غرق

نهر النيل

مصرع طفلة

منشأة القناطر

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة