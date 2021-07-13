مصرع طفلة غرقا بنهر النيل في منشاة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات للغرق بنهر النيل في منشاة القناطر بالجيزة، حيث اختل توازنها وسقطت بالمياه، وتم انتشال جثتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا يفيد غرق طفلة بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختل توازنها وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها.

تم انتشال جثتها بواسطة عدد من المواطنين، وحرر المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.