مستشار وزير المالية: تكليف الرئيس السيسى بالتوسع فى الاستثمارات الخضراء يحسن المناخ

كتب محمد شرقاوى

قال شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، يساعد الدولة على تحسن المناخ وتحسن ترتيب مصر فى المؤشر البيئى على مستوى العالم.



وأضاف شريف حازم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامية سارة حازم، أن إنشاء المشروعات مثل المحطة الشمسية بأسوان، ومحطات الرياح بالبحر الأحمر، وتبطين الترع يحسن جودة الرى والبيئة وجودة المنتج الزراعة للمحافظة على الصحة العامة، وهذه تعد استثمارات مستدامة.



وتابع أن الاستثمارات البيئية تكلفتها عالية ولكن يعوضها المشروع على المدى الطويل، مثال سعر السيارة الكهربائية أعلى ولكن توفر للمواطن عدم استخدام البنزين الذى يساعد فى إضرار البيئة.



وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى.



وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.