اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محمود محيى الدين يكشف تفاصيل كتابه الجديد "فى التقدم: مربكات وسياسات"

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:53 م
محمود محيى الدين يكشف تفاصيل كتابه الجديد "فى التقدم: مربكات وسياسات" الدكتور محمود محيى الدين
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي كواليس كتابه الجديد "فى التقدم: مربكات و سياسات" الذي وقعه مؤخراً قائلاً: "التقدم هو الأسهل لكن المربكات هى الأهم كونها معوقات هذا التقدم".
 
وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أن الكتاب سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة، قائلاً: يتحدث عن أصول التقدم وتخلف الدول عن ركب التقدم وما هي الأسباب التي تجعل  الدول أكثر قدرة على التقدم عبر الاستثمار في البشر والبنية التكنولوجية، لكن في المقابل المربكات تعني كافة المعوقات التي تربك الدول وتجعلها غير قادرة على اللحاق بهذا الركب، إما لأسباب محلية أو إقليمية أو عالمية".

وأضاف، أكبر المربكات حاليا في مسيرة التنمية العالمية هى جائحة كورونا، مضيفا: "ليس ذلك فقط، فقد تكون فكرة "المربكات" بملامح إيجابية في بادئ الأمر مثل الرقمنة والتحول الرقمي، لكن يبقى التحدي في هذا المثال، هل نحن مستعدون للاستثمار في البنية التكنولوجية والاستثمار في العنصر البشري.. هل تملك الدول تلك الجاهزية؟".

وتابع "محيى الدين": "قد تكون إيجابية في البداية لكن يبقى الاستعداد لها مهماً وهناك دراسات تؤكد أنها ستكون إحدى المربكات في المستقبل وقد تكون سبباً في الفقر حال عدم الاستعداد الجيد لها في إطار الثورة الصناعية الرابعة".

واستكمل "محيى الدين": "أيضاً يتناول الكتاب كيف تمول التنمية ودور أسواق المال في ذلك، والتي تشهد انتعاشاً في قمته الآن، لكن هناك مشاكل تتعلق بالمال المتوفر في الاستثمار بما يعكس أن هناك تباعداً بين أسواق المال والبورصات العالمية وما تحتاجه الدول في التنمية".
 

محمود محيى الدين

كورونا

اخبار كورونا

البنك الدولى

اخبار

مربكات وسياسات فى التقدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمود محيى الدين يحدد 3 آليات لتعافى الاقتصاد من آثار جائحة كورونا.. زيادة الصادرات والتوسع في الرقمنة ومحلية التنمية تدعم النمو الاقتصادى.. 256 مليون مواطن يعانون من الجوع الحاد و180 مليون حالة أصيبوا بالفيروس

السبت، 26 يونيو 2021 09:10 م

محمود محيى الدين يكشف أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2022

الأربعاء، 16 يونيو 2021 09:00 م

محمود محيى الدين: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدلات نمو بالمنطقة العام المقبل

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 10:49 ص

محمود محيى الدين: جهود التعافى من كورونا تتطلب الاستثمار بالاقتصاد الأخضر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة