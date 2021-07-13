اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:29 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يفتتح التشغيل التجريبى لكوبرى الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:20 م
محافظ سوهاج يفتتح التشغيل التجريبى لكوبرى الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول

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افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، التشغيل التجريبى الخاص بكوبرى الثقافة الجديد وبتكلفة 300 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج تنمية صعيد مصر ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير البنية التحتية لمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج.
 
واستمع المحافظ ورئيس الجامعة إلى شرح مفصل حول الكوبرى ومدة الإنشاء والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ وكذلك الاستفادة القصوى من الكوبرى عقب تشغيله فعليا في الأيام القليلة القادمة لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج وتسهيل حركة المرور ومنع التكدسات وخلق محاور مرورية جديدة داخل مدينة سوهاج.
 
وكوبرى الثقافة الجديد يعد من أهم محاور النقل داخل مدينة سوهاج، وسوف يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط ويعمل على السيولة المرورية داخل مدينة سوهاج.
 
 
ويقع كوبرى الثقافة العلوى بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض، وتم إنشاء الكوبرى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبلغت  التكلفه الإجمالية لإنشاء الكوبرى 300 مليون جنيه تقريبا و طول الكوبرى الرئيسى 650 مترا ويعمل الكوبرى فى اتجاهات الكوبرى بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوط/سوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين والهدف من الإنشاء تجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة سوهاج.
 
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