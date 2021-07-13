محافظ دمياط تفتتح طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم الثلاثاء بمرافقة اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

فيما وقد تفقدت "المحافظ" طريق الكورنيش بعد تنفيذ أعمال تطويره من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بطول 1.200 كم، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة سور الكورنيش وتطوير الممشى وتشجيره وإنارته وإنشاء برجولات، وتنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار ورصف الطريق وتخطيطه.

فيما وقد أكدت محافظ دمياط، أن كورنيش مدينة فارسكور يُعد الثالث ضمن خمس مشروعات تطوير بكفر سعد وميت أبوغالب والسرو بالتعاون مع الجهاز، مؤكدة أن التطوير حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لممشى كورنيش النيل لخلق متنزه جديد أمام المواطنين، واستكمال المنظومة التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة للتنسيق الحضارى، مؤكدة زيادة عدد المقاعد بالممشى لاستيعاب أعداد المواطنين المترددة عليه.

وعلى الجانب الآخر،، أعرب أهالى المدينة عن سعادتهم الغامرة بما تم تحقيقه بأهم منطقة بالمدينة على الإطلاق، إذ اهدوا محافظ دمياط درعا تذكاريًا تقديرًا لجهودها المبذولة بكافة القطاعات.