محافظ بورسعيد: افتتاح الميناء البرى بعد عيد الأضحى وميكنته بشكل كامل

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية ميناء بورسعيد البرى، موضحًا أن التشغيل التجريبى للميناء قبل عيد الأضحى المبارك، وقد يكون يوم 15 أو 16 يوليو، والافتتاح الرسمي سيكون بعد عيد الأضحى المبارك.



وأضاف محافظ بورسعيد، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المكان الذى يوجد فيه الميناء كان من أكبر المناطق العشوائية في المحافظة وأماكن للخردة، لافتا إلى أن محور 30 يونيو على بعد أمتار من هذا المكان.



وأوضح محافظ بورسعيد، أن ميناء بورسعيد البرى، يستهدف تقليل الكثافات المرورية وتجميع مواقف السيارات في المحافظة بمكان واحد يخدم أكبر عدد من سكان بورسعيد، متابعا: خططنا لهذا الميناء بأسلوب سليم ودراسة علمية وجمعنا كل المواقف في ميناء واحد، وتم ميكنة الميناء بنسبة 100% والرسوم الخاصة بالدولة يتم تحصيلها بشكل مميكن.