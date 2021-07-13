محافظ الشرقية يستمع لمطالب أهالى قرية قهبونة ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، حواراً مجتمعياً مع أهالى قرى مركز الحسينية بقرية قهبونة لمتابعة سير العمل بمشروعات حياه كريمة الجارى تنفيذها بنطاق قرى المركز والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا والعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير الجارية بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة حياه كريمة تسير على قدم وساق، وذلك لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل.

وقال محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حلم يتحقق على أرض الشرقية حيث ستشهد قراها نقلة نوعية وحضارية فى كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها، مشيراً إلى أن اختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لإحتياجات المواطنين بالقرى التى تعانى من نقص شديد فى الخدمات لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

وخلال اللقاء قدم ممثلى الشركات والهيئات ومديرى مديريات الخدمية "مياه الشرب والصرف الصحى ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، الشباب والرياضة ، الأبنية التعليمية ، الصحة ، الإسعاف ، الرى ، الإتصالات ، الكهرباء ، التضامن الاجتماعى" عرضا تفصيلياً عن حجم المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياه كريمة، حيث تمت الإشارة أن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمنى المحدد ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل أى عقبات تقف أمام التنفيذ.

وفى نهاية اللقاء حمل الأهالى محافظ الشرقية رسالة شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمبادرته الكريمة لتطوير قرى الريف المصرى مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية على زيارته لهم اليوم ومتابعته نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإجراء حوار مجتمعى معهم للتعرف على آرائهم والاستماع لمقترحاتهم لاستكمال أعمال التطوير التى تشهدها القري.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد مرسى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وممثلين عن الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة.