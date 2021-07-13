محافظ الدقهلية يزور المنطقة الصناعية بالعصافرة ويوجه بسرعة تخطيط 30 فدانا

الدقهلية - شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية بالعصافرة، تفقد خلالها عدد من المصانع (مصنع للملابس الجاهزة ومصنع للثلج ومصنع للأعلاف) وأشاد بجودة المنتجات، كما تفقد المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية على مساحة 30 فدان ووجه بسرعة تخطيطها وترفيقها لطرحها للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى وإنشاء سور وتزويدها بالأمن والكاميرات .



المحافظ خلال جولته

جاء ذلك خلال جولة "المحافظ" التفقدية لمركز ومدينة المطرية شملت تفقد عدد من القطاعات المختلفة.

وأكد "مختار" على أن الصناعة والإنتاج هما قاطرة التنمية الحقيقة لدعم الاقتصاد الوطنى ووضع مصر فى أولى صفوف الدول العظمى .

كما تفقد "المحافظ" الوحدة الصحية بأولاد صبور والتى تضم وحدة تنظيم أسرة وعيادات تخصصية ومفرمة للتخلص من النفايات الخطرة بلغت التكلفة الإنشائية للوحدة 15 مليون جنيه .



جانب من جولة المحافظ

كما تفقد "مختار" استكمال إنشاء الحزام الأمن حول بحيرة المنزلة والذى يبدأ من دمياط وينتهى بمحور 23 يوليو ببورسعيد لمنع أى تعديات عليها وتفقد أيضا عملية التطوير والتطهير الجارية بالبحيرة .

رافق "المحافظ " خلال جولته الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والنائب مجدى الأمير والنائب أحمد الحديدى أعضاء مجلس النواب والمحاسب نادر محى مدير عام التنمية الاقتصادية وشئون الاستثمار والمحاسب علاء عساسه رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعصافرة ومحمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية .



محافظ الدقهلية

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية وتطويرها لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار لدعم الاقتصاد المصرى وتطوير المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتطوير البحيرات وفى مقدمتها بحيرة المنزلة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.