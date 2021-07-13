اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:59 م
أكرم القصاص
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مبعوث أمريكي: أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:26 م
مبعوث أمريكي: أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين افغانستان
/أ ش أ/

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أكد المبعوث الأمريكي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم /الثلاثاء/، إن أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين، لافتا إلي أن تنظيم القاعدة لم يعد لديه موطيء قدم بمناطق سيطرة الجيش الأفغاني.

وقال زلماي - في تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية - إن "القوات الأمريكية جاءت إلي أفغانستان وقتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن"، مشرا إلي أنه تم الاتفاق مع حركة طالبان علي عدم السماح بتواجد أى أثر لتنظيم "داعش" الإرهابي في كابول.

وأضاف زلماي، إن واشنطن لا تريد حروبا بالوكالة في أفغانستان، ولكنها ترغب من الدول المجاورة لأفغانستان المساهمة باستقرارها، لافتا لإلى أن مسؤولية إرساء الاستقرار تقع علي عاتق الأفغان بحماية بلادهم.

وأشار المبعوث الأمريكي لأفغانستان، إلى أن أى نشاط عسكري قادم، سيكون بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية، لافتا إلي أن القوات الأمريكية الباقية بعد الانسحاب، قادرة علي حماية نفسها، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخوض حربا باردة مع روسيا بشأن أفغانستان.

 

 


أفغانستان

الولايات المتحدة

واشنطن

إرهاب

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