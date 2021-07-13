لو عاوز تشترى الأضحية.. اعرف الأسعار داخل أكبر سوق لبيع المواشى بالغربية

الغربية محمد طارق

‏نشر "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا جديدا من داخل منطقة سوق الثلاثاء، أحد أكبر أسواق بيع وتجارة المواشي داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك لمعرفة الأسعار والأنواع وكيفية شراء الأضحية.

وفى هذا الصدد، قال إبراهيم عبد المنعم أحد تجار المواشى بسوق الثلاثاء، أن السوق يشهد إقبالا كبيرا هذه الأيام نظرا لقرب دخول عيد الأضحى المبارك ، حيث يبلغ سعر الخروف 5000 جنيه، وسعر الماعز يتراوح بين 2500 إلى 3000 جنيه، فيما بلغ سعر العجل البقرى الكيلو القائم 57 جنيه ، والجاموسى 50 جنيها .

جدير بالذكر، أن سوق الثلاثاء بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى، حيث يعد أكبر سوق لتجارة المواشى بمحافظة الغربية، يأتى إليه التجار والمزارعين من جميع أنحاء الجمهورية كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، ولذلك سمى بسوق الثلاثاء.