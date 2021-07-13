لاتفيا تستضيف اجتماعات وزراء خارجية حلف "الناتو" المقررة ديسمبر القادم

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" يانس ستوليبنبيرج ان لاتفيا تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية تطوير عمل الحلف ودعم قدرته على تحقيق الدفاع الجماعي، مشيدا بإسهام لاتفيا سياسيًا وعسكريًا في أنشطة الحلف وبرامجه، موضحًا أن وزراء خارجية الناتو سيعقدون اجتماعهم القادم في لاتفيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناتو صباح اليوم في ختام زيارة قام بها وزير خارجية لاتفيا اينجر رينجيفيتش لمقر الحلف في بروكسل؛ لبحث ترتيبات اجتماعات وزراء خارجية دول الناتو الثلاثين المقررة في ديسمبر القادم والتي عرضت لاتفيا استضافتها في عاصمتها ريجا.

كما ناقش وزير خارجية لاتفيا خلال زيارته لمقر الناتو التي بدأت في التاسع من الشهر الجاري مجمل الأوضاع الأمنية في منطقة البلطيق والبحر الأسود، وجهود الناتو مع حلفائه في شرق أوروبا، وكذلك ناقش مع مسؤولي الحلف وقياداته العسكرية أمورا تتعلق بالتدريب المشترك لقوات الحلف على أراضي لاتفيا وجهود بلاده لوضع استراتيجية تطوير عمل الحلف بحلول العام 2030 موضع التطبيق.