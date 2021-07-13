كمين شرطة يسقط "ديلر مخدرات" قبل ترويجه الحشيش في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض عليه في منطقة المنيب، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، بعد حصوله عليها من عاطل اعتاد تمويله بالمواد المخدرة.

وأرشد المتهم عن هوية الشخص الذي يورد له مخدر الحشيش، وجاري تكثيف التحريات لضبطه، كما اعترف المتهم بتخزين المضبوطات بمسكنه.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة مسجل خطر لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه بمنطقة المنيب.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته 11 قطعة الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.