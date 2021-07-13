فرنسا تصنف تونس بالقائمة الحمراء وتمنحها 800 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا

إيمان حنا

قررت السلطات الفرنسية منح تونس 800 ألف جرعة تلقيح لمجابهة فيروس كورونا، حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال اتال.وفق ما نقلت إذاعة الشمس التونسية.

كما ستمنح فرنسا تونس جملة من المعدات الطبية بهدف تخفيف وطأة جائحة كورونا، خاصة وان بلادنا بصدد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وقال المسؤول الفرنسي ، إنه تقرر تصنيف تونس بالقائمة الحمراء بداية من 16 يوليو الجاري، بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

يأتى هذا فى ظل وضع وبائى متأزم تواجهه تونس بعد تفشى وباء كورونا ، وتم تضييق نطاق تحرك المواطنين وتشديد القيود عليها وإجراءات الحجر الصحي الشامل في العاصمة والولايات المجاورة لها، وقد سبق أن قدم مدير الإدارة الفرعية للطرقات بالحرس الوطني فى تونس شاكر الغزواني، الحالات الإستثنائية التي لا يشملها قرار منع التنقل بين جميع ولايات الجمهورية الذي سيتم العمل به إلى آخر شهر يوليو الجاري.

وتحدث الغزواني عن استثناء كل المرافق الأساسية والضرورية للمواطن، إضافة إلى استثناء كل من له ترخيص دقيق، وأفاد المتحدث أن المواطنين الذين لديهم حجوزات بالنزل بإمكانهم التنقل، إذ الإستظهار بالحجز هو عبارة عن ترخيص وفق قوله.

واستعرض العقوبات المنجرة عن مخالفة الإجراءات والقرارات المعلن عنها لمجابهة فيروس كورونا، وبين أن الغرامات تتراوح بين 50 و60 دينار.