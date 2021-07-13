اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:39 م
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ضبط وإعدام كميات من مواد غذائية منتهية الصلاحية بشمال سيناء

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:45 م
ضبط وإعدام كميات من مواد غذائية منتهية الصلاحية بشمال سيناء مواد غذائية منتهية الصلاحية
شمال سيناء - محمد حسين

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تمكنت رقابة الأغذية بمديرية صحة شمال سيناء، من ضبط كميات من مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعدامها، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيان، إنه فى إطار سعى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية لضبط الأسواق قبل حلول عيد الأضحى، نفذت حملة برئاسة عرفات موسى مراقب عام الأغذية وضم فريق الحملة كلا من محمود فراج مراقب أغذية المديرية وأحمد وجية مفتش الأغذية بالمديرية ومنصور الشبراوى مراقب أغذية إدارة العريش وأحمد عوض مراقب أغذية الشيخ زويد ومفتشى الإدارتين .

وكانت نتائجها المرور على 67 منشأة غذائية، وإعدام 86 كيلو أغذية مختلفة، وإعدام 34 لتر مشروبات وزيوت، وتحرير 7 محاضر للقرار 96، وتحرير 12 محضرا للقرار 97، وسحب عدد 32 عينة للفحص والتحليل.

 

 


شمال سيناء

العريش

عيد الاضحى

اغذية منتهية الصلاحية

أخبار المحافظات

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