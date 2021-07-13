ضبط المسئولين عن ثلاجة تبيع لحوما غير صالحة لإحدى الجمعيات الخيرية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتعاون مع رجال مباحث الجيزة، من ضبط 3 أشخاص مسئولين عن ثلاجة لحوم مجمدة، وذلك لقيامهم ببيع اللحوم المستوردة لحساب إحدى الجمعيات الخيرية، والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب بالسوق السوداء.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد بقيام (المسئولين عن ثلاجة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بالتصرف بالبيع فى كميات من اللحوم المستوردة لصالح (جمعية خيرية) لتوزيعها (لحوم أضاحي وصدقات مجاناً، وذلك بعد طمس وإزالة البيانات المدونة عليها والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب، وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليه وضبط (7أشخاص) أثناء قيامهم بتحميل كراتين لحوم مُجمدة على (4)سيارات نقل ثلاجة، وضبط كمية قدرها (1715 كرتونة لحوم "مدون على كل كرتونة ما تفيد بأنها غير مخصص للبيع ، وبعض منها أثار محو وبدلاً منها إستيكر يفيد بكونها لحوم مستوردة" - زنة الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالي 34,300 طن لحوم) وبسؤال مسئول بالجمعية أفاد بأن الجمعية متعاقدة مع إحدى الشركات لاستيراد كمية من اللحوم والأضاحي لتوزيعها بالمجان بمناسبة عيد الأضحى ، ونفى علم الجمعية بقيام الشركة المستوردة بالتصرف فى كميات اللحوم المضبوطة بالسوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.