اليوم السابع
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ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى ببنها أوهم الأهالى بتسهيل الحصول على قروض

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:55 م
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى ببنها أوهم الأهالى بتسهيل الحصول على قروض حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط أحد افراد تشكيل عصابي بمدينة بنها لقيامهم بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بوجود شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قام المتهمون بعمل إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترتب عليه حالة من الإقبال من المواطنين للحصول على القروض من الشركة مقابل دفع مبالغ تحت مسمى الاستعلام والمعاينة بمتوسط 200 جنيه للفرد للقروض الصغيرة ومبالغ أخرى كبيرة للقروض المتوسطة.

وتلقى مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، بورود عدة بلاغات من مواطنين يتهمون بعض الأشخاص بإدارة شركة لتمويل المشروعات بإيهامهم بإعطاءهم قروض لتمويل مشروعات لهم وبعد أن تقدموا بالأوراق والمستندات وسددوا رسوم مالية بحسب البلاغات أنها رسوم معاينات واستعلام اكتشفوا أن الشركة وهمية وتقوم بالنصب عليهم.

وأوضح المجنى عليهم فى بلاغهم، أن المتهمين قاموا باستئجار شقة سكنية بمنطقة المنشية أمام مجمع المحاكم لاستغلالها فى ممارسة أعمال النصب، وتمكنت اجهزة الأمن من ضبط احد المتهمين وبعرضة على النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وتكليف أجهزة البحث بتكثيف جهودها لضبط باقى المتهمين.

جرى تشكيل فريق بحثى وتوجه للشركة وتصادف وجود أحد أفراد التشكيل  وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام وطلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين، حيث تبين من التحقيقات استغلال هؤلاء الأشخاص لبطاقة مزورة لتأجير الشقة محل الشركة لمدة قصيرة لم تتجاوز الشهر في محاولة منهم لجمع أكبر قدر من المال في فترة زمنية قصيرة والهروب بعدها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

تشكيل عصابى

النصب على المواطنين

بنها

قروض

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