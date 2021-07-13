شهيد الواجب.. صور من موقع حادث مصرع ضابط بمرور بورسعيد صدمته سيارة

بورسعيد - محمد عزام

حصل "اليوم السابع"، على صور موقع حادث مصرع الملازم أول عبدالله الحمامي، بنطاق حى الزهور فى منطقة مسجد التوحيد بمحافظة بورسعيد.

وظهرت آثار الدماء مغطاة بالرمال على طريق شارع 23 ديسمبر بنطاق حى الزهور، كما تحفظت قوات مباحث قسم شرطة الزهور على السيارة المينى باص وسائقها، التى صدمت شهيد الواجب.

وشيع المئات من أهالى محافظة بورسعيد جثمان الشهيد، يتصدرهم المحافظ اللواء عادل الغضبان، ولفيف من القيادات الأمنية والشرطية وزملاء الشهيد والقيادات التنفيذية والشعبية، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وعلى جانب آخر، خيمت حالة من الحزن على زملاء الشهيد حزنا على فراقه وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، واحتسبوه عند الله شهيدا حيث أنه توفى وهو يؤدى عمله بالشارع.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نعى ببالغ الحزن والأسى الشهيد الملازم عبد الله الحمامى من إدارة مرور بورسعيد، والذى وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله.

ودعا محافظ بورسعيد للملازم الشهيد عبد الله الحمامى أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الملازم عبد الله كان يؤدى عمله بتفان وإخلاص ويتمتع بالسيرة الطيبة والحسنة بين زملاءه، وتقدم "محافظ بورسعيد" بخالص العزاء لأسرة الملازم عبد الله الحمامى، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.



آثار الدماء على الأرض



الملازم عبدالله الحمامي ضابط إدارة مرور بورسعيد_copy_534x720



الميني باص المتحفظ عليه بقسم شرطة الزهور



جانب من آثار الدماء عليها رمال