اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:24 م
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شعبة السماكين: تطوير سوق السمك ببورسعيد لاقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الصيادين

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:49 م
شعبة السماكين: تطوير سوق السمك ببورسعيد لاقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الصيادين جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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أجرى برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، جولة داخل سوق السمك بمحافظة بورسعيد، حيث قال الحاج عبده رضوان رئيس شعبة السماكين، إنه منذ سنوات طوال كان السوق مكانا عشوائيا ولكن بدأ بتطوير سوق السمك بأمر من محافظ بورسعيد، حيث يحافظ السوق على جودته، وتم افتتاحه في 2018.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سوق السمك كان يعانى من عشوائية وتم تشكيل إدارة مختصة للإشراف على السوق من المحافظة.

وتابع: نفس المحال التي كانت موجودة في السوق القديم أصبحت في السوق الجديد، مشيرا إلى أن تطوير سوق السمك لاقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من قبل الصيادين بعد أعمال التجديد.

بدوره قال "مصطفى" أحد تجار السمك، إن الفرق كبير بين سوق السمك القديم والجديد، حيث كان السوق القديم عشوائيا ومحاله صغيرة ولكن السوق الآن كبير وحضارى، والمواطن يجد مكانا يجلس فيه.


اكسترا نيوز

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