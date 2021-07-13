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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:28 م
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شاهد حديقة فريال مكان حفل افتتاح قناة السويس بحضور ملوك ورؤساء العالم

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:05 م
شاهد حديقة فريال مكان حفل افتتاح قناة السويس بحضور ملوك ورؤساء العالم
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الثلاثاء، من جولة ميدانية داخل حديقة فريال التاريخية، بنطاق حي الشرق، فى محافظة بورسعيد.
 
يتوافد حديقة فريال التاريخية التي تقع في حي الشرق - أعرق أحياء المحافظة، المئات من زوار بورسعيد يوميا، وكذلك الزوار من المحافظات الأخري، نظراً لموقعها المميز والذي كان شاهداً علي حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء العالم.
 
وشهدت الحديقة تطوراً كبيراً بعد أن كانت مهملة، وانضمت إلى مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وتم تطويرها وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للمواطنين، بالإضافة إلى وضع لافتات ورموز للتاريخ البورسعيدي. 
 
واتخذ العرائس من هذه الحديقة جلسات للتصوير مع التاريخ "فوتوسيشن"، للمناظر الجميلة التي تتمتع بها الحديقة والأشجار التاريخية التي بداخلها.
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

قناة السويس

حديقة فريال

حفل افتتاح قناة السويس

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