اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:39 م
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شاهد آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة فى أسوان حول امتحان الفرنساوى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:00 م
شاهد آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة فى أسوان حول امتحان الفرنساوى طلاب الثانوية العامة بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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رصد تليفزيون اليوم السابع، آراء طلاب الشعبة الأدبية عقب أداء امتحان اللغة الفرنسية أمام لجان الثانوية العامة بكوم أمبو بمحافظة أسوان. وتباينت آراء الطلاب، وأكد العديد من الطلاب على صعوبة الامتحان.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

 

احد-الطلاب-أثناء-حديثة
احد-الطلاب-أثناء-حديثة

 

أحد-الطلاب-يتحدث-عن-صعوبة-الامتحان
أحد-الطلاب-يتحدث-عن-صعوبة-الامتحان

 

أحد-طلاب-أسوان
أحد-طلاب-أسوان

 

طلاب-أسوان-بعد-خروجهم-من-اللجان
طلاب-أسوان-بعد-خروجهم-من-اللجان

 

طلاب-اسوان-عقب-خروجهم-من-الامتحان
طلاب-اسوان-عقب-خروجهم-من-الامتحان

 

 


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