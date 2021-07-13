شاهد آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة فى أسوان حول امتحان الفرنساوى

أسوان - صلاح المسن

رصد تليفزيون اليوم السابع، آراء طلاب الشعبة الأدبية عقب أداء امتحان اللغة الفرنسية أمام لجان الثانوية العامة بكوم أمبو بمحافظة أسوان. وتباينت آراء الطلاب، وأكد العديد من الطلاب على صعوبة الامتحان.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



احد-الطلاب-أثناء-حديثة



أحد-الطلاب-يتحدث-عن-صعوبة-الامتحان



أحد-طلاب-أسوان



طلاب-أسوان-بعد-خروجهم-من-اللجان