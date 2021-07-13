سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك "مصر" ليسجل 49.32 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، مقابل 49.26 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ثباتا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.93 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.26 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.26 جنيه.

52.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.28 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.95 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.26 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.38 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.54 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.