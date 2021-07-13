رنين تحتفل بنجاح "على وش جواز".. وتعلن إقامة المهرجان دوريا

تقرير خاص

أقامت شركة رنين مؤتمرا بفندق فندق تريومف ليكشري التجمع الخامس، بمناسبة نجاح الدورة الأولى لمهرجان على وش جواز، بحضور لفيف من رجال الأعمال وكان على رأس الحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التي حرصت على إلقاء كلمة تعبيرا منها على مدى مساهمة مثل هذه المهرجانات في تدعيم المواطن المصري، وإتاحة فرص العمل مما يسهم في زيادة الدخل وتخفيف العبء على الدولة، مؤكدة أن التجار والمصنعين وتكاتفهم بالاشتراك مع الدولة في زيادة الاستثمارات، يخلق مجالا قويا لزيادة تشغيل الأيدي العاملة، معربة عن شكرها لشركة رنين، ودورها الفعال وعلى حسها الوطني تجاه البلد.

وحرص مدحت موسى رئيس مجلس إدارة شركة رنين على استقبال الحاضرين وألقى كلمة عن النجاح الكبير للمهرجان، ومدى مساهمته فى تحريك السوق، ووعد بأن المهرجان سوف يكون دوريًا أيضا، من أكبر المميزات التي حظى بها المهرجان هي تيسير عملية الشراء بالتقسيط على المواطنين، وهو ما أثر على مؤشر ارتفاع المبيعات بالتقسيط بنسبة عالية، موجها الشكر إلى رعاة المهرجان وهم شركة تورنيدو العربي وشركة دريم.

جدير بالذكر أن رعاة التقسيط لمهرجان على وش جواز هما البنك الاهلي المصري وشركة فاليو.

ومن أبرز ما جاء في المؤتمر كلمات كل من ياسر إمام العضو المنتدب لشركة رنين، وشرحه لمؤشرات نجاح المهرجان من حيث المبيعات، كما تحدث أحمد سعيد مدير التسويق بشركة رنين وشرح معدلات وصول الحملة لملايين المصريين، ومدى المجهود الذى بذل ليخرج مهرجان "على وش جواز" فى أبهي صورة وأحسن نتائج.

وتحدثت أيضا هالة أحمد وجيه عن المنتجات والبطاقات والشمول المالي، عن أوجه التعاون بين البنك الاهلي المصري وشركة رنين في المهرجان، والنتائج الإيجابية لمهرجان "على وش جواز" مما يمثل تماشيًا مع رؤية البنك تجاه دعم الاقتصاد الوطني وزيادة وعي المواطن بمدى الأهمية والجدوى الاقتصادية من زيادة التعامل مع البنوك، وأن قصة نجاح رنين هي قصة ملهمة لجميع المشتغلين في هذا المجال، وبأن دور القطاع الخاص يمثل إضافة قوية لا يستهان بها في الاقتصاد الوطني.

وأعربت عن شكرها الشخصي وشكر إدارة البنك الاهلي المصري لإدارة شركة رنين، متمنين تكرار استمرار التعاون المثمر بينهم.

من جانبه عبر وليد حسونة العضو المنتدب لشركة فاليو للتقسيط، عن سعادة إدارة الشركة بالنتائج غير المسبوقة للتعامل بينهم، وعن دور شركة رنين في سعادة الكثير من العملاء عامةً، وخاصة في فترة مهرجان على وش جواز، وأن شركة رنين استطاعت أن تنمو بشكل كبير حتى خلال فترة كوفيد 19، وأن شركة فاليو استطاعت أيضا أن تقدم خدمات التمويل خلال فترة وجيزة لقطاع كبير من عملاء رنين، كما أثنى على التعاون المثمر بين الشركتين، ووجه شكره إلى مدحت موسى رئيس مجلس إدارة شركة رنين، والإدارة المالية لشركة رنين.

وأشاد محمود المحلاوي مدير مبيعات مجموعة العربي تورنيدو، بالتعاون المثمر بين الشركتين وبأن مهرجان "على وش جواز" يعتبر نقلة كبيرة في السوق المصرية، ونقل شكر جميع العاملين في شركة مجموعة العربي لإدارة شركة رنين.

وختامًا تم تسليم بعض الفائزين ضمن فعاليات المهرجان الهدايا المقدمة لهم، كما شكرت شركة رنين كل من حضر ودعم المهرجان، مما أكد على وجود مناخ اقتصادي قوى في مصر.



رنين تحتفل بنجاح مهرجان على وش جواز بحضور وزير التضامن (4)



رنين تحتفل بنجاح مهرجان على وش جواز بحضور وزير التضامن (1)



رنين تحتفل بنجاح مهرجان على وش جواز بحضور وزير التضامن (2)