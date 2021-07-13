اليوم السابع
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ربة منزل تتهم زوجها بالتسبب فى إجهاضها ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:19 م
ربة منزل تتهم زوجها بالتسبب فى إجهاضها ببولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت ربة منزل اتهاما لزوجها بالتسبب في اجهاضها، بعد الاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الزوج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه زوجها بالتسبب فى إجهاضها، حيث اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب مما أسفر عن تعرضها للإجهاض، بسبب خلافات أسرية بينهما، وأضافت أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجهاض زوجة

خلافات أسرية بولاق الدكرور

امن الجيزة

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