راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأسئلة الفرنساوى للثانوية العامة أدبى

خضع طلاب القسم العلمى بالأمس لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، تلك التى تتنوع بين الفرنساوى والألمانى والإيطالى وغيرها، وجاء الامتحان شبه خالٍ من الشكوى من الطلاب، بل عبر الكثير منهم عن سعادته بمستوى الامتحان، ووصفوه بالسهل، وشاركهم هذا الرأى الأستاذ عمرو حجازى مدرس مادة اللغة الفرنسية، الذي علق على الامتحان قائلًا: "الامتحان تقييمه متوسط، لكن كل الطلاب خرجت فرحانة بجد، بس القطعة الثانية محتاجة حفظ كلمات".
كما أدى طلاب القسم الأدبى اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وقدم الأستاذ عمرو حجازى الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان الفرنساوى لطلاب القسم الأدبى.
القطعة الأولى
1) La vie a la campagne
2) La mere de jeanne
3) Trois
4) D'un velo
5) Deteste
6) En ete
القطعة الثانية
7) La bonne forme
8) Tous les jours
9) Les plats gras
10) D'etre en forme
11) Fait attention a ce qu'elle mange
12) Vivent en bonne sante
المواقف
13) J'adore faire la natation
14) Mon equips a gagne le match
15) Ecoutez bien la lecon
16) Je regrette mon pere est malade
17) Au rayon boissons
18) Pour faire du sport
19) J'ai ramasse les œufs
20) Ouvre la fenêtre
القواعد
21)du
22) Au
23) Mon
24) Le
25) Si
26) S'entrainent
27) Du
28) Est ce que
29) Bleue
30)Prend
31) Y
32) Un kilo de
33) Rien
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