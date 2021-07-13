راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأسئلة الفرنساوى للثانوية العامة أدبى

كتبت شيماء سمير

خضع طلاب القسم العلمى بالأمس لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، تلك التى تتنوع بين الفرنساوى والألمانى والإيطالى وغيرها، وجاء الامتحان شبه خالٍ من الشكوى من الطلاب، بل عبر الكثير منهم عن سعادته بمستوى الامتحان، ووصفوه بالسهل، وشاركهم هذا الرأى الأستاذ عمرو حجازى مدرس مادة اللغة الفرنسية، الذي علق على الامتحان قائلًا: "الامتحان تقييمه متوسط، لكن كل الطلاب خرجت فرحانة بجد، بس القطعة الثانية محتاجة حفظ كلمات".

كما أدى طلاب القسم الأدبى اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وقدم الأستاذ عمرو حجازى الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان الفرنساوى لطلاب القسم الأدبى.

القطعة الأولى

1) La vie a la campagne

2) La mere de jeanne

3) Trois

4) D'un velo

5) Deteste

6) En ete

القطعة الثانية

7) La bonne forme

8) Tous les jours

9) Les plats gras

10) D'etre en forme

11) Fait attention a ce qu'elle mange

12) Vivent en bonne sante

المواقف

13) J'adore faire la natation

14) Mon equips a gagne le match

15) Ecoutez bien la lecon

16) Je regrette mon pere est malade

17) Au rayon boissons

18) Pour faire du sport

19) J'ai ramasse les œufs

20) Ouvre la fenêtre

القواعد

21)du

22) Au

23) Mon

24) Le

25) Si

26) S'entrainent

27) Du

28) Est ce que

29) Bleue

30)Prend

31) Y

32) Un kilo de

33) Rien