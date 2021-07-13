اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:02 م
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رئيس حى الدقى يشن حملة مكبرة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:06 م
رئيس حى الدقى يشن حملة مكبرة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط رفع الاشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى، حملة مكبرة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف رئيس الحى اللواء أحمد عبد الفتاح.
 
وقال بيان صادر عن حى الدقى، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع كافيه مخالف يدار بدون ترخيص ومحرر له محضر تنظيم لتغير الاستخدام وتم إيقاف النشاط، كما تم رصد محل شهير يستغل مساحة لانتظار الدرجات النارية الخاصة به دون سداد الرسوم المقررة لذلك، وتم التحفظ عليها لحين سداد الغرامة المقررة، كما تم رفع كافة إشغالات الطريق العام في شارع الدقي وشارع سليمان جوهر، وتم التنسيق مع هيئة النظافة لرفع المخلفات بعد رفع الإشغالات للمحافظة على رونق وجمال أعمال التطوير.
 
 
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رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (2)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (3)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 
 
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (4)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (5)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات
 
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (6)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (7)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (10)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (12)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (13)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (15)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات 

رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات (17)
رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الاشغالات

 


حى الدقى

حملة حى الدقى

محافظة الجيزة

شارع سليمان جوهر

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