دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر يعلن فتح أبوابه أمام الزوار بعد تعليق الصلوات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، عن استعداده لفتح أبوابه لاستقبال الزوار بدءاً من اليوم الثلاثاء 13 يوليو، وذلك لأول مرة بعد تعليق الصلوات والزيارات داخله منذ 18 مارس العام الجاري.

وأكد مسئولو دير مارجرجس بجبل الرزيقات، فى بيان صحفى، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأنه لن يسمح باستقبال أحد دون ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، مع امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى حرارة الجسم وسعال أو التهاب بالحلق أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير نهائياً للحفاظ على الآخرين.

ويقع "دير مارجرجس" على مسافة 13 كم جنوب أرمنت و5 كم جنوب غرب قرية الرزيقات وسمى بـ"دير الرزيقات" لأن الشعب المسيحى اعتاد إلصاق اسم القرية القريبة منه باسم الدير، والكنيسة الحالية بالرزيقات قديمة وترجع إلى القرن 18/19، حيث أقيمت مكان كنيسة أخرى تهدمت نتيجة انتشار نمل أبيض صغير ينتشر فى المنطقة الجبلية، وكنيسة الدير لا تختلف كثيرًا عن مبانى الأديرة المنتشرة فى الصعيد، والتى كانت تتبع القديس باخوميوس أب الشركة ويوجد بداخلها 6 هياكل و3 خوارس، وصحن الكنيسة كبير يتكون من 6 بواكى و3 خوارس والجميع مغطى بالقباب من الطوب اللبن وللكنيسة 24 قبة، وتضم الكنيسة هيكلًا رئيسيًا باسم القديس مارجرجس شفيع الدير وبداخلها هيكل باسم الأنبا متاؤس الفاخورى، وهيكل باسم الأنبا أنطونيوس وهيكل باسم السيدة العذراء وهيكل باسم الملاك وهيكل الشهداء وصحن الكنيسة، ويوجد فى الكنيسة 3 أبواب الرئيسى منها يفتح من الناحية البحرية والباب الثانى من جهة الغرب والباب الثالث من جهة الجنوب.