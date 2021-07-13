دراسة: مستقبل 1.5 مليون طفل بريطانى فى خطر بسبب التعليم عن بعد

كتبت : نهي الطويل

أجرت منظمة مجتمع مدنى بريطانية تدعى I Can استطلاع رأى على مستوى معلمى المدارس فى بريطانيا لاستبيان رأيهم فى مستوى الطلاب أثناء التعليم عن بعد، بسبب جائحة كورونا، ونشرت نتائج تلك الدراسة بي بي سي يوم الاثنين.

وكشفت الدراسة أن مليون ونصف طفل بريطاني في مرحلة التعليم الابتدائي قد يواجهون مشكلة انخفاض مستوي تحصيلهم للعلم في المرحلة الثانوية، حيث أن 67% من عينة معلمي المرحلة الابتدائية قالوا أن الطلاب حاليا يعانون من مشاكل في التحدث وفي الفهم. وأيضا 60% من عينة معلمي المرحلة الثانوية قالوا أن الطلاب يعانون من التراجع في مستواهم الدراسي.

أما عن الأسباب في تراجع القدرة علي التحدث علي مستوي طلاب المرحلة الابتدائية, فيقول 70% من المعلمين بسبب غياب التواصل وجها لوجه مع الأصدقاء و69% منهم أيضا يقولون بسبب الاستخدام الكثيف للهواتف المحمولة والتابلت والكمبيوتر.

قالت سارة مورفي مديرة احدي المدارس بمدينة ليفربول أنه بعد استئناف العمل بالمدارس في مارس الماضي لاحظت ضعف التفاعل بين الأطفال وبعضهم البعض وتصف الأمر "انهم كما لوكانوا نسوا كيف يلعبون مع بعض."

وقد ساهم في ذلك أيضا فرض التباعد عليهم في الفصول. حيث في الأحوال الطبيعية يجلس كل أربعة مع بعض أما الان فيجلسون في صفوف وراء بعض وبينهم مسافات.

يقول كاري هايلاند مدير وحدة الادماج في المدرسة أن اثناء فترة الاغلاق اعتاد الأطفال التعامل مع أشخاص يعرفونهم عن قرب، وبالتالي أصبح من الملاحظ الان صعوبة التعامل مع أشخاص جدد وتكوين صداقات.

جدير بالذكر أن حكومات انجلترا واسكتلندا وويلز كانوا قد خصصوا اجمالي 3 مليار جنيه استرليني من أجل اعادة دمج الأطفال بالمدارس بعد فترة الإغلاق وتأهيلهم نفسيا وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، فمن أجل تلك الأهداف، ستوفر مدارس اسكتلندا أنشطة صيفية، وستستعين مدارس ويلز ب1800 أخصائيين اجتماعيين اضافيين.