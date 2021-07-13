اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:30 ص
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حياة كريمة ببنى سويف.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة صرف بهبشين

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة صرف بهبشين محطة صرف بهبشين
بنى سويف هانى فتحى

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قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إن العمل مستمر فى مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزى ناصر وببا بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأضاف على يوسف أنه يتابع الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بقرية بهبشين، مشيرا إلى أنه تم التشغيل التجريبى للمحطة الرئيسية وخط الطرد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية.

واضاف على يوسف أنه جارى الانتهاء من توصيل الجانب الشرقى للقرية بخدمات الصرف الصحى ليكتمل توصيل الصرف الصحى لكافة منازل قرية بهبشين.

وقال محافظ بنى سويف إن العمل مستمر داخل 66 قرية بتوابعها فى المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر، ويمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات بتلك القرى، وتعد خطوة هامة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروي.


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