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حياة كريمة بأسوان.. 27 معلومة عن مشروعات التطوير والتنمية فى قرية الكاجوج

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 ص
حياة كريمة بأسوان.. 27 معلومة عن مشروعات التطوير والتنمية فى قرية الكاجوج حياة كريمة
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أعمالها فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتى تعود بالنفع على المواطنين، وتساهم فى حل العديد من مشاكل المواطن الريفى البسيط، وتساعده على توفير إمكانيات وخدمات كان يحصل عليها فى المدينة فقط دون غيرها.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية فى قرية "الكاجوج":

1.  يتم تنفيذ مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج.

2.  يستهدف إنشاء الوحدة تطوير الخدمة الصحية المقدمة لأهالى القرية.

3.  من المقرر الانتهاء من تنفيذ الوحدة ودخولها الخدمة قريباً، للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.

4.  بجوار وحدة طب الأسرة بالكاجوج يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وحدة صحة سلوا قبلى بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى الكاجوج.

5.  تتم الوحدة وفق نموذج لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولى على مستوى الجمهورية.

6.  من المقرر أن تكون الوحدة ضمن الوحدات العاملة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

7.  تقدم خدمات صحية لما يقرب من 11800 نسمة.

8.  بلغت نسبة تنفيذ تلك الأعمال نحو 80 %.

9.  بلغت إجمالى الاستثمارات بنحو 17 مليون جنيه.

10- ومن المشروعات الخدمية أيضاً بقرية الكاجوج، مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية.

11.يتم إقامة المجمع على مساحة 567م2.

12. بلغت تكلفة المجمع نحو 8 ملايين جنيه.

13.يضم: الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدنى، والشهر العقاري، ومركز تكنولوجى.

14. تساهم تلك المجمعات فى دعم ملف التحول الرقمي، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقى الخدمات، من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن.

15. يتم تنفيذ نماذج "سكن كريم" والتى سيتم إقامتها فى إطار المشروع القوى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

16. يتم تنفيذ مشروع تنفيذ توسعات مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكاجوج.

17. يخدم مشروع توسعات المدرسة أبناء القرية وعدد من القرى المجاورة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

18. أعمال التطوير تتضمن زيادة عدد الفصول من 16 إلى 32 فصلا لخفض الكثافة الطلابية من 62 طالب لكل فصل إلى 36 – 40 طالب لكل فصل، إلى جانب رفع كفاءة المبنى القديم.

19.   بلغت تكلفة المشروع نحو 6.62 مليون جنيه.

20.  يتم تنفيذ أعمال تطوير مكتب بريد سلوا قبلى بالوحدة المحلية للكاجوج.

21.  يقام على مساحة 90 م2.

22. من ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الكاجوج تنفيذ كوبرى الكاجوج العلوى.

23. يتم تنفيذه من جانب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل.

24.  يتم تنفيذ كوبرى مزلقان الكاجوج بقرية المضيق بطول 650 م، وعرض 19.20م، فى الاتجاهين ، لكل اتجاه 2 حارة مرورية.

25.  يهدف لتحويل تقاطع مزلقان السكة الحديد مع الطريق الزراعى الشرقى (أسوان - ادفو) إلى تقاطع حر، بالإضافة إلى طريق خدمة لقرية المضيق وقرية الكاجوج.

26. بلغت إجمالى الاستثمارات نحو 210 ملايين جنيه.

27. سيعمل الكوبرى على نقل السيارات فوق خط السكة الحديد ليكون بديلا عن مزلقان القطارات بالمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع الازدحام ويحد من حوادث الطرق.

تطوير المدارس
تطوير المدارس

 

مجمع الخدمات
مجمع الخدمات

 

مشروعات حياة كريمة بقرية الكاجوج
مشروعات حياة كريمة بقرية الكاجوج

 

وحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج
وحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج

 


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