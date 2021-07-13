حبس 40 شخصا بتهمة قطع الطريق بالمنوفية احتجاجا على مقتل شخصين فى مشاجرة

وكان شقيقان بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع، لقيا مصرعهما حال تعدى جيرانهما عليهما بآلة حادة، بسبب خلافات على رى الأراضى الزراعية، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع "و. س" 45 عاما، و"م . س" 43 عاما، وذلك حال قيام جيرانهم بالتعدى عليهم بآلة حادة أدت إلى وفاتهما بسبب خلافات على رى الأراضى، فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركزى قويسنا وبركة السبع، لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.