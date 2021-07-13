حبس سيدة 4 أيام لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة سكنية فى الجمالية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى الشقق السكنية فى منطقة الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة) من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وقيام الأخير بالاتفاق معها على سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة سكنه، وعقب ذلك قام بتسليمها نسخة من مفتاح تلك الشقة، وتمكنت من الدخول والإستيلاء على المضبوطات.

وباستدعاء المجنى عليها، تبين أنها (زوجة عم المتهم الأخير)، وتعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.