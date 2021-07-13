جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة راكبة عربية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل. أثناء قدمها من بيروت.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها التسلل بحقائبها إلى خارج بوابة اللجنة وسط مجموعة من الركاب، طلب وائل امبابى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف تفتيش حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوى مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة.

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف أسماء عزمى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط 524 قطعة متنوعة من مستحضرات التجميل وسط الملابس بالحقائب.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.