تفاصيل إحباط محاولة تهريب راكب عملات أجنبية بمطار القاهرة

كتب: أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه محمد نبيل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول نظرا لتردده وكثرة السفر والوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص تلاحظ له وجود كثافات متكررة أسفل إحدي الحقائب .

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تكليف أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت اشراف حازم محمد على رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مجموعة من اللفافات مخبأة بين طيات ملابسه وبفتحها تبين أن بداخلها رزم من عملة اليورو بإجمالي 85 ألف و400 يورو .

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك تسليم الراكب ما يساوي مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي المصرح به قانونا دون إقرار بمبلغ 8 آلاف و400 يورو وتحرير محضر ضبط جمركي بمبلغ 77 ألف يورو تحت رقم 101 لسنة 2021 ضد الراكب بباقي المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013 وتم احالة الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .