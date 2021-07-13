اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات سيارتك إلكترونيا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:00 ص
تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات سيارتك إلكترونيا توقيع مخالفة مرورية -
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمكن للسائقين الاستعلام عن مخالفات كافة السيارات من خلال رابط عبر بوابة الحكومة المصرية، وخدمات المرور الإلكترونية، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا.
 
ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهي:
 
 
- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت
 
- اختر خدمات المرور
 
- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية
 
- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح
 
- اضغط على عرض المخالفات المرورية
 
- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات
 
- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.
 
 
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية، والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت، وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات.
 

ادارة المرور

مخالفات مرورية

اخبار عاجلة

بوابة الحكومة المصرية

الاستعلام عن المخالفات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة