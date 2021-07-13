تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات سيارتك إلكترونيا

كتب عبد الرحمن سيد

يمكن للسائقين الاستعلام عن مخالفات كافة السيارات من خلال رابط عبر بوابة الحكومة المصرية، وخدمات المرور الإلكترونية، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا.

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهي:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت

- اختر خدمات المرور

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح

- اضغط على عرض المخالفات المرورية

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية، والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت، وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات.