تعرف على حقيقة اختطاف طفل فى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختطاف طفل بكفر الشيخ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" متضمناً الادعاء باختطاف ( طفل ) من جده لوالده (مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ ) والتعدى عليه بالضرب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول ( جد الطفل المشار إليه، ونجلته ) وطرف ثانى ( أحد الأشخاص، ونجله ) وجميعهم مقيمين بذات القرية.. وذلك على أثر خلافات زوجية بين نجلة الأول ونجل الثانى، قام على أثرها الطرف الثانى بأخذ الطفل "نجلهما" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخلاء سبيل الطرفين عقب العرض على النيابة العامة فى ذات اليوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من (طالبة - شقيقها، مقيمان بذات القرية) لقيامهما بنشر الفيديو الذى يتضمن نشر الواقعة على خلاف الحقيقة وبسؤالهما على قيامهما بنشره كوسيلة للضغط على والد الطفل لإعادته لوالدته.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.