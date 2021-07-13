اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الخدمات المقدمة من بوابة مرور مصر الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:30 م
تعرف على الخدمات المقدمة من بوابة مرور مصر الإلكترونية وحدة تراخيص مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات استخراج التراخيص بدون التوجه إلى الوحدات، ولتقليل حالات التكدس، وكذلك تقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، واتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنتظمة الصحة العالمية فى الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وتقدم تلك البوابة العديد من خدمات المرور الإلكترونية، نرصدها كالتالى..

1 - تجديد رخصة المركبة

2 - إصدار ملصق إلكتروني

3 - بدل فاقد رخصة المركبة

4 - بدل تالف رخصة المركبة

5 - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

6 - بدل فاقد رخصة القيادة

7 - بدل تالف رخصة القيادة

8 - الاستعلام عن المخالفات المرورية

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.


البوابة الالكترونية

مصر الرقمية

ادارة المرور

خدمات مرورية

اخبار عاجلة

تراخيص سيارات

وحدة تراخيص مرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة