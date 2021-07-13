اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكندوز من 130-150 جنيه

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكندوز من 130-150 جنيه لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يرصد اليوم السابع أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 13-7-2021، في ظل زيادة الإقبال حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
وعن أسعار اللحوم الكندوز فسجلت 130-150 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.  
 
 
واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز  بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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