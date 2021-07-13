تطعيم عضوات فرع القومى للمرأة بالأقصر بلقاحات كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الحميات ومركز تحيا مصر لفيروس سى المخصص للتطعيم بلقاح كورونا، تطعيم عدد من عضوات المجلس القومى للمرأة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتطعيم كافة الفئات، وحرصاً على سلامة العضوات اللاتى يقمن بحملات طرق الأبواب وحملات توعية السيدات بمختلف قرى المحافظة.

وتمت عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا لعضوات القومى للمرأة، تحت الإشراف الكامل من الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد الجبلاوى وكيلة مديرية الشئون الصحية بالأقصر، كرسالة طمأنينة لكل الفئات بالمجتمع الاقصرى، وحفاظاً على سلامة العضوات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"..

وأشادت عضوات المجلس القومى للمرأة، بمبادرة الدولة فى توفير اللقاح، موجهات الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، والجهود التى يبذلها أعضاء الفريق الطبى خلال تقديم خدماتهم فى مواقع العمل المختلفة.