"تضامن الوادى الجديد" ترد على شكوى استبعاد أرملة من كشوف تكافل وكرامة

كتبت: شيماء حمدى - ماهر أبو نور

ردا على شكوى وردت من القارئة صفاء رجب محمود فرغلى مقيمة بقرية أبو هريرة مركز الفرافرة الوادي الجديد، مناشدة إلى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، لصرف معاش التضامن الاجتماعى لها ولأطفالها، حيث إنها أرملة وتقدمت بجميع المستندات التي تثبت حالتي هذه إلى الشؤون الاجتماعية بقرية بالكفاح مركز الفرافرة الواي الجديد، وتم التسجيل على التابلت وقمت بالدخول على موقع تكافل وكرامة مكتوب أمامي مرفوض غير مطابق الشروط، وقمت بتسجيل بشكوى على الموقع تكافل وكرامة وإرفاق جميع المستندات التي تثبت حالتي هذه ولم يتب في الموضوع واتخاذ اللازم لصرف المعاش أنا وأطفالي الأيتام ".

وقال محمد منير العديسى مدير عام التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إنه تم تقديم مساعده مالية للحالة قدرها 500 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتم عمل بحث لها وإرساله إلي بيت الزكاة والصدقات المصري لعمل لها معاش شهري مؤكدا أنه جاري التحقق من برنامج تكافل وكرامه وعمل تظلم لها وفي انتظار الرد.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".