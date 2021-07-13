تجديد حبس عنصر إجرامى وراء سرقة المساكن فى منطقة الخليفة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الشباك بمنطقة الخليفة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من شخصين باكتشافهما سرقة مسكنيهما والاستيلاء على (مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة –متعلقات شخصية ومشغولات ذهبية). وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعتين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين حيث أقر بتمكنه من التسلل للشقتين والاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، كما عُثر بداخل الشقة سكنه على فرن كهربائى "يُستخدم فى صهر المشغولات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ذهبية".

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (4 هواتف محمولة – عدد من المتعلقات الشخصية والمشغولات الذهبية)، وأقر بقيامه بصهر المشغولات الذهبية المستولى عليها (لإخفاء معالمها) باستخدام الفرن المضبوط بحوزته، وتحويلها إلى سبائك ذهبية والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه.

وتم بإرشاده ضبط (3 سبائك ذهب - سلسلة ذهبية - مشغولات فضية وإكسسوارات "من متحصلات وقائع سرقة" (لدى إثنين من عملائه "سيئ النية") أمكن تحديدهما وضبطهما، وأضاف بقيامه بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها ومتحصلات بيع السبائك الذهبية على متطلباته الشخصية وشراء أسهم بمحل مصوغات ذهبية، وباستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.