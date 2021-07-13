تأجيل نظر قضية مرتكب "مجزرة طوخ" لجلسة الغد

القليوبية_ إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل على ماهر، والمستشار خالد على إبراهيم، وحضور ممثل النيابة إيهاب سمير، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل نظر قضية المتهم بقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بقرية السيفا التابعة لدائرة مركز طوخ، المعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة طوخ"، لجلسة غدا الأربعاء 14 يوليو، بناء على طلب دفاع المتهم للإطلاع على تقرير الطب النفسى بشأن المتهم والإعداد للمرافعة.

وكان قد ورد تقرير الطب النفسى بشأن المتهم، والذى أكد أن المتهم كان بكامل قواه العقلية والنفسية والوعى النفسى عند ارتكاب الواقعة، كما أن المتهم بكامل قواه العقلية حاليا، وأنه غير صحيح ادعاءه بأنه مريضا نفسيا ولم بوعيه عند ارتكاب الواقعة.

وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضى، عندما طعن المتهم بقربة السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية، عددا من أفراد قريته بسكينتين كان يحملهما، ما أدى إلى وفاة الدكتور "ضياء .ع"، و"محمد .ع"، وإصابة 4 آخرين، إثر تعدى المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه ضياء الدين .ع.م.م، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، ما أدى إلى وفاته.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجنى عليه محمد .ع.ب عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل 6 آخرين مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.

وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ، يفيد بتعدى مريض نفسى على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.