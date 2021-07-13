تأجيل دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضانى لجلسة 27 يوليو

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية المتهم فيها رامز جلال، لجلسة 27 يوليو المقبل، حيث طلب مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز جلال، عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية ضد رامز، وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق القتاة في الفكرة، ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، والتي أصدرت حكمها ببراءة رامز ومالك القناة، فى الدعوى التى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضد رامز جلال، والتى حملت رقم 1641، واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتقدم دفاع الكاتبة باستئناف على الحكم.

وقالت صحيفة الدعوى، إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي، وبحسب الدعوى فإن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.