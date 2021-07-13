اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضانى لجلسة 27 يوليو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:24 م
تأجيل دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضانى لجلسة 27 يوليو الفنان رامز جلال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية المتهم فيها رامز جلال، لجلسة 27 يوليو المقبل، حيث طلب مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز جلال، عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
 
يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية ضد رامز، وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق القتاة في الفكرة، ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.
 
وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، والتي أصدرت حكمها ببراءة رامز ومالك القناة، فى الدعوى التى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضد رامز جلال، والتى حملت رقم 1641، واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتقدم دفاع الكاتبة باستئناف على الحكم.
 
وقالت صحيفة الدعوى، إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي، وبحسب الدعوى فإن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

رامز جلال

المحكمة الجنائية الإقتصادية

قناة mbc

الملكية الفكرية

محكمة جنح العجوزة

الفنان رامز جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة