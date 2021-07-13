بطلة تونس فى التنس تعرض مضربها للبيع مقابل"سرير إنعاش"لمرضى كورونا..اعرف القصة

إيمان حنا

أعلنت بطلة التنس التونسية أنس جابر ، أول امرأة عربية تحصد لقباً في بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، والتي كتبت تاريخا عربيا بوصولها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أنها تعرض مضربها للبيع لمساعدة مستشفيات بلادها على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو المضرب الذي تغلبت به على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس، حاملة لقب ويمبلدون خمس مرات، والإسبانية جاربينيي موغوروسا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة رولان جاروس في 2020. وفق فرانس24.

وأكدت المصنفة 23 عالميا أنها كأي تونسي وتونسية لا تستطيع أن تشاهد بلادها تمر بظروف صعبة .

يأتى هذا فى وقت تواجه تونس تفشيا وباء لفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز إجمالى الوفيات الناجمة عن كورونا فى تونس 16388 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 497613 حالة.

وتواجه البلاد صعوبات في توفير اللقاح فقد نفذ مخزونها من لقاح فايزر كما طعمت بـ93% من لقاحات أسترازينكا التي تملكها، فيما أعلنت عجز المنظومة الصحية عن مواجهة الأزمة ما دفع عددا من الدول لتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ المرضى.

واوضحت البطلة الرياضية أن الهدف من بيع المضرب هو جمع الأموال لشراء سرير إنعاش لأحد المستشفيات في المناطق يصل ثمنه إلى ثلاثين الف دينار أى حوالي 10 آلاف يورو، حسب التكلفة التى أعلنتها المعنية بجمع التبرعات هاجر إدريس، وستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به المضرب.

وتم عرض المضرب للبيع في المزاد العلني انطلاقا بمبلغ 600 يورو ووصل إلى 7270 دينار (حوالي 2200 يورو) بعد ساعتين فقط.