اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:44 م
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بايدن: التشكيك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية "كذبة كبيرة"

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:19 م
بايدن: التشكيك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية "كذبة كبيرة" جو بايدن الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية كانت الأكثر تدقيقا فى تاريخ البلاد، واصفا التشكيك فى الانتخابات بأنه "كذبة كبيرة".

وقال بايدن، موجها حديثة للمشككين فى نزاهة الانتخابات الأمريكية الأخيرة، إنه لا توجد انتخابات فى التاريخ الأمريكى تم إجراؤها وفق هذا التدقيق وهذه المعايير، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت أكبر عدد من المصوتين فى التاريخ الأمريكي، رغم انتشار جائحة كورونا.

وأضاف بايدن - فى خطاب له بالمركز الدستورى الوطنى بولاية فيلاديلفيا اليوم - " فى الولايات المتحدة إذا خسرت فإنك تتقبل النتيجة وتتبع الدستور وتحاول مجددا .. لا تقول إن الحقيقة زائفة ولا تحاول أن تُسقط التجربة الأمريكية فقط لأنك غير سعيد بنتائجها.. هذه أنانية .. هذه ليست ديمقراطية هذا إنكار لحق التصويت".

وأشار بايدن إلى أعمال العنف التى جرت بمحيط مقر الكونجرس الأمريكى فى السادس من يناير الماضى .. مؤكدا أهمية العمل على حماية حق التصويت والديمقراطية الأمريكية، من خلال الاستمرار فى الضغط لتمرير قانون الشعب (HR1).

وتابع قائلا إن الديمقراطية شهدت اختباراً فى عام 2020 أولاً من خلال انتشار وباء كورونا وثانياً بـ"محاولة يائسة لإنكار حقيقة نتائج الانتخابات"، ثم بسبب عملية اقتحام الكونجرس التى تمت فى يناير من العام نفسه.

وحذّر بايدن من محاولة "إيقاف الشعب الأمريكى عن التصويت" فى الانتخابات، داعياً إلى الحفاظ على الديمقراطية فى الولايات المتحدة من أجل الأجيال القادمة.. واصفا فرض قيود على عمليات التصويت الانتخابى بأنها اعتداء على الحرية، وتعهد بأنه سيقوم خلال ولايته بحماية الولايات المتحدة من التهديدات "الخارجية والداخلية".

 


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