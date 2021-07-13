انهيار سقف شقة سكنية بالعريش دون إصابات

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت شقة سكنية فى حى المساعيد بمدينة العريش لإنهيار مفاجئ لسقفها دون وقوع إصابات بين ساكنيها .

وأفادت مصادر أمنية وأهلية ، أن الشقة تقع ضمن الإسكان الإدارى غرب حى المساعيد، وهى ضمن بناية سكنية سبق، وطالب مجلس مدينة العريش ساكنيها بسرعة مغادرتها لتردى حالتها .

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تلقى قسم ثالث العريش بلاغا بإنهيار سقف الشقة ، وتبين من المعاينات الأولية أن الانهيار ناتج عن تردى حالة السقف ، وأنه لم تقع أي إصابات بين ساكنيها .

من جانبها أعلنت فاطمة محي صاحبة الشقة، فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ، أن أسرتها التى تسكن الشقة مكونة من 7 أفراد بينهم طفل معاق ، وسبق لها وأرسلت مناشدات تطالب بترميم العمارة، مؤكدة أنها فوجئت بانهيار السقف ولم يتعرض أحد من الأسرة لأي ضرر.