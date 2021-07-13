اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:45 ص
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انهيار سقف شقة سكنية بالعريش دون إصابات

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:09 ص
انهيار سقف شقة سكنية بالعريش دون إصابات انهيار منزل - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تعرضت شقة سكنية فى حى المساعيد بمدينة العريش لإنهيار مفاجئ لسقفها دون وقوع إصابات بين ساكنيها .
 
 
وأفادت مصادر أمنية وأهلية ، أن الشقة تقع ضمن الإسكان الإدارى غرب حى المساعيد، وهى ضمن بناية سكنية سبق، وطالب مجلس مدينة العريش ساكنيها بسرعة مغادرتها لتردى حالتها .
 
 
وأشارت المصادر، إلى أنه تم تلقى قسم ثالث العريش  بلاغا بإنهيار سقف الشقة ، وتبين من المعاينات الأولية أن الانهيار ناتج عن تردى حالة السقف ، وأنه لم تقع أي إصابات بين ساكنيها .
 
 
من جانبها أعلنت فاطمة محي صاحبة الشقة، فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ، أن أسرتها التى تسكن الشقة مكونة من 7 أفراد بينهم طفل معاق ، وسبق لها وأرسلت مناشدات تطالب بترميم العمارة، مؤكدة أنها فوجئت بانهيار السقف ولم يتعرض أحد من الأسرة لأي ضرر.

شمال سيناء

العريش

المساعيد

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