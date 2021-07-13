انهيار جزئى لسور شركة كهرباء جنوب الدلتا بعد اصطدام سيارة ملاكى به

الغربية - عادل ضرة

شهد مقر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ قليل، اصطدام سيارة ملاكى بالسور وانهيار جزء من السور وسقوطه على سيارتين لعاملين بالشركة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصطدام سيارة ملاكى بسور شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وانهيار أجزاء من السور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تحطم السيارة بالكامل وانهيار جزء من السور وسقوطه على سيارتين خلفه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.