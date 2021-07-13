اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:39 م
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انهيار جزئى لسور شركة كهرباء جنوب الدلتا بعد اصطدام سيارة ملاكى به

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:10 م
انهيار جزئى لسور شركة كهرباء جنوب الدلتا بعد اصطدام سيارة ملاكى به إنهيار سور - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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شهد مقر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ قليل، اصطدام سيارة ملاكى بالسور وانهيار جزء من السور وسقوطه على سيارتين لعاملين بالشركة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصطدام سيارة ملاكى بسور شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وانهيار أجزاء من السور.

 

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تحطم السيارة بالكامل وانهيار جزء من السور وسقوطه على سيارتين خلفه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


مدير امن الغربية

محافظة الغربية

طنطا

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

انهيار سور شركة كهرباء جنوب الدلتا

اصطدام سيارة بسور شركة كهرباء جنوب الدلتا

الغربية

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