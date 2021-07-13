انقطاع مياه الشرب ببنها لأعمال غسيل الشبكات لمدة 8 ساعات غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء الموافق 14 / 7 /2021، وحتى الساعة الخامسه فجرا من اليوم التالى.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أنه سوف يتم زيادة كمية الكلور بشبكات المياه بالمدينة، نظراً لأعمال الغسيل والتعقيم التى تتم بصفة دورية.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.