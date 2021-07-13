اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:28 م
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انطلاق مبادرة الكشف عن ضمور العضلات للأطفال بدمياط

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:30 م
انطلاق مبادرة الكشف عن ضمور العضلات للأطفال بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، انطلاق تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مرضي ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة بمحافظة دمياط بتكلفة حوالى 3 ملايين دولار لكل حالة.
 
وأوضحت الدكتورة سوزان الكيكى مديرة الرعاية الحرجه ومسئول برنامج الضمور العضلي بالمحافظة، أنه تم تحديد عيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي بالمستشفي التخصصى لاستقبال مرضى الضمور العضلي بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء يومي السبت والإثنين من كل أسبوع، وأنه في حال أسفر التشخيص وتأكد الإصابة بضمور العضلات الشوكى بمعايير الفحص المحددة، يتم تحويل الملف للجنة العليا لقرار خطة العلاج.

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