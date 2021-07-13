انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالقرب من معدية بطا فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالقرب من معدية بطا دائرة مركز شرطة بنها، بفرع دمياط، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بالقرب من معدية بطا بفرع دمياط.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لموقع الحادث، وبالفحص تبين غرق شاب بالقرب من معدية بطا بمدينة بنها بفرع دمياط، "يوسف"، 20 سنة، مقيم الفيوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة بنها التعليمى.